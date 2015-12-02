ОСАГО для аккуратных водителей в будущем может подешеветь

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Страховка ОСАГО может стать дороже для водителей, которые нарушают правила дорожного движения. С такой инициативой выступил Центробанк.

Замгендиректора страхового общества "РЕСО-гарантия" Игорь Иванов в эфире радиостанции "Москва FM" поддержал это предложение.

"Тариф ОСАГО состоит из очень многих переменных: стаж, возраст водителя, мощность автомобиля, регион, характеристика машины. Может появиться и такая переменная, которая отражает, насколько много водители совершает грубых и опасных нарушений ПДД. Если человек несколько раз в год выезжает на встречную или несколько раз получает штраф за пересечение перекрестка на красный свет, его автомобиль представляет повышенную угрозу на дороге", – пояснил он.

Эксперт также отметил, что в будущем стоимость страховки для водителей, соблюдающих правила, может снизиться.

"Может, в дальнейшем это повлечет снижение стоимости полиса для тех автомобилистов, которые соблюдают правила и не попадают в аварии. Получить скидку за безаварийность очень легко. У нас очень много людей, которые получают максимальную скидку в размере 50 процентов", – добавил Иванов.

В докладе ЦБ говорится, что расчет страховки ОСАГО будет напрямую зависеть от того, привлекался ли водитель к административной ответственности за нарушение ПДД или нет.

Сейчас цена полиса зависит от возраста и стажа водителя, мощности автомобиля и от региона, в котором он используется. За безаварийную езду водителям также дается скидка 50 процентов за десять лет. Помимо этого, цена страховки может быть значительно увеличена за вождение в пьяном виде, сообщение заведомо ложных сведений или бегство с места ДТП.

В апреле ЦБ увеличил тариф по ОСАГО в среднем на 40 процентов. В настоящее время страховой тариф для легкового автомобиля составляет 3432–4118 рублей. С этого же месяца выплаты по ущербу жизни и здоровью увечились с 160 до 500 тысяч рублей.

В 2014 году повысился лимит выплат по страховым случаям с 120 до 400 тысяч рублей.