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Происшествия

05 января 2015, 14:04

Поезд "Москва - Псков" столкнулся с УАЗом

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Фото: M24.ru

Пассажирский поезд "Москва - Псков" № 663-Р столкнулся с автомобилем УАЗ на ж/д переезде Карамышево Псковского района. В результате аварии пострадал один человек, сообщает региональное управление МЧС.

Авария произошла около полудня 5 января. Как отметили в МЧС, локомотив поезда повреждений не получил, происшествие не повлияло на движение по железной дороге.

Похожий инцидент произошел на Московской железной дороге в ноябре. Тогда поезд столкнулся с оставленным на путях Mitsubishi Lancer. Машинист пригородного поезда заметил брошенную иномарку и применил экстренное торможение. Однако расстояние было маленьким, и столкновения избежать не удалось.

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