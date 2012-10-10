Москва стала двадцатой в рейтинге городов - экономических лидеров мира

Фото: mos.ru

Москва заняла двадцатое место среди городов - мировых экономических лидеров. По сравнению с прошлым годом она поднялась в общем рейтинге на один пункт.

Первое место рейтинга в этом году поделили Лондон и Нью-Йорк. Сравнительный анализ проводился среди 27 городов мира, являющихся финансовыми, торговыми и культурными центрами.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на обзор "Город возможностей- 2012", опубликованный фирмой PwC совместно с организацией Partnership for New York City.

Согласно рейтингу, российская столица вошла в первую десятку по многим показателям. Так, в категории "экономическое влияние" Москва стала восьмой. Такую же позицию Москва занимает по числу головных офисов 500 крупнейших компаний мира. А по объему прямых иностранных инвестиций (ПИИ) город занимает пятое место, опережая Гонконг и Абу-Даби.

Кроме того, Москва является 11-ой по числу объектов капитального строительства и 12-ой по реальному росту ВВП. В категории "устойчивое развитие и окружающая среда" столица России разделила седьмое место с Парижем, а по площади зеленых насаждений стала третьей после Стокгольма и Парижа.

Также Москва занимает восьмое место по расходам на общественный транспорт и девятое место по охвату сети общественного транспорта. А по доле населения с высшим образованием российская столица - на пятой строчке рейтинга.

При этом Москва остается одним из самых дорогих городов мира, занимая девятое место в категории "стоимость".

"Экономический рост Москвы, её технологическая готовность и ее высокообразованное население должны внести свой вклад в дальнейшее успешное продвижение города по рейтинговой шкале городов, - отмечает руководитель практики по предоставлению услуг правительственным и общественным организациям PwC в России Екатерина Шапочка.

"Тем не менее, на повестке дня остаются нерешенные вопросы совершенствования инфраструктуры, улучшения бизнес-климата и транспортной доступности, имеющие решающее значение для престижа города и его международной репутации в будущем", - добавила она.