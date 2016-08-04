Росреестр выявил нарушений на 62,5 млн рублей

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Управлением Россреестра по Москве в первом полугодии 2016 года было выявлено 477 нарушений земельного законодательства на общую сумму 62,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Самым частым нарушением на общую сумму 35 миллионов рублей стало использование участков не по назначению. Также за невыполнение законных предписаний были наложены штрафы на сумму 19,5 миллиона рублей.

Помимо этого, за первое полугодие инспекторы управления выдали 542 предписания об устранении нарушений законодательства. В Росреестре также отметили, что за самовольное занятие земельных участков с нарушителей взыщут 6,8 миллиона рублей.

Ранее сообщалось что в результате подписанного двустороннего соглашения, Мосгорстройнадзор будет направлять в столичный Росреестр информацию о самостроях. В управлении обязались приостановить государственную регистрацию прав на такие объекты.