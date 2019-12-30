В последний момент: 5 подарков для фанатов фитнеса

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, что можно подарить тем, кто привык активно заниматься фитнесом. Особенно если вы покупаете подарок в последний момент.



До Нового года осталось меньше двух суток. Это те самые драгоценные дни, когда большое количество людей, наконец-то закончив и сдав годовые отчеты (и пережив корпоративы), спешат по магазинам покупать подарки родным и близким.

И если, как правило, для самых родных людей подарок выбирается заранее, то для большого количества знакомых купить что-то недорогое и действительно нужное достаточно сложно.

Вот тут на помощь приходит фитнес, а точнее, массовая увлеченность таковым. Причем это касается не только качков или любителей посещать групповые уроки.

Сейчас фитнес – это и единоборства, и йога, и пилатес. Иногда это отдельные студии, но чаще все эти направления есть в стенах одного большого заведения. И наверняка среди ваших знакомых практически все так или иначе посещают фитнес-клубы. Значит, вопрос, что подарить другу или коллеге на Новый год, уже не становится такой уж проблемой.

Протеин

Если ваш знакомый или знакомая регулярно тренируется в зале, беспроигрышным вариантом может стать концентрат белка, или протеин. Поверьте, вы на 100 процентов попадете в цель, ведь протеин – главный строительный материал для мышц, и все, кто посещает тренажерный зал, так или иначе его употребляют.

Да, протеины бывают разные, разного состава и фасовки. Чтобы не углубляться в изучение видов (ведь на это точно нет времени), просто покупайте самый классический сывороточный протеин, который делают из сыворотки молока. По фасовке – на ваше усмотрение (как правило, самый маленький пакет – это один килограмм). Единственное – важно угадать со вкусом! Но, думаю, это не проблема: если вы невзначай спросите, мол, что тебе больше нравится – шоколад, ваниль или клубника, это не введет опрашиваемого в ступор, и он вряд ли догадается, что вы хотите ему подарить.



Протеиновые батончики и печенье

На этот вид продукции сейчас вообще некий бум! Они продаются повсюду – от супермаркетов до бензоколонок. И не зря, ведь батончики и печенье, если это качественный производитель (важно читать состав на упаковке), – это отличный вид полезных и вкусных перекусов. Ведь в такой продукции много белка, при этом немного жиров и углеводов. Для тех, кто следит за фигурой и тем более тренируется регулярно, это идеальный подарок.

Шейкер с контейнером под протеин

По сути, это пластиковая колба с крышкой и металлическим шариком-сеткой для более тщательного взбивания протеинового порошка. Но, в отличие от обычного, шейкеры с контейнерами дают возможность брать с собой несколько порций протеина или любого другого вида спортивного питания, что особенно удобно для забывчивых людей или если человек едет в командировку. Контейнеры прикручиваются ко дну шейкера, что очень удобно.

Бутылки/фляги для воды

В большинстве фитнес-клубов есть кулеры с водой и бесплатными стаканчиками. Это действительно удобно, когда можно не брать с собой бутылку или не покупать воду в баре. Но при этом многие все равно используют свои бутылки (хотя бы потому, что стаканчики в зале – это не очень удобно: они часто падают, а еще легко перепутать свой со стаканчиком другого клиента). Более того, бутылка – это место для ключа от шкафчика.



Но и здесь все не так гладко. Часто, когда клиенты покупают воду в баре, бутылки также путают, и бывает так, что один клиент просто автоматически уносит чужую бутылку с ключом от шкафчика. И вот тут на помощь снова приходят магазины спортпита, которые давно стали продавать различные бутылки/фляги для воды, причем самых причудливых форм. Больше всего мне нравятся бутылки, стилизованные под канистры объемом до пяти литров! Но реальный хит – это бутылки в виде гантели. Есть небольшие по пол-литра, а недавно я подарил приятелю на день рождения такую бутылку объемом 2,2 литра – это такой реальный тренировочный снаряд, если ее полностью наполнить водой. Подарок, который действительно понравится, пригодится и который вряд ли кто-то перепутает.



Полотенце

Ну а что подарить любителям бассейна? Как ни странно, полотенце. Да-да, такой простой и нужный подарок. Почему именно его? Да все по той же причине, что и с бутылками: полотенца, которые выдают в клубах, как правило, настолько застиранные, что ими откровенно неприятно пользоваться (они жесткие, пахнут прачечной и плохо впитывают воду). Поэтому хорошее, мягкое полотенце небольшого размера будет идеальным подарком для любителей водных программ.

От себя хочу поздравить вас с Новым годом. Уж не знаю, что он принесет, но уверен, что больше хорошего. С праздником!