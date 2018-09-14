"Локомотив" – в тартарары: как "железнодорожники" сыграли вничью с "Динамо"

Столичное дерби между "Локомотивом" и "Динамо" в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги закончилось вничью. После этой игры "красно-зеленые" остались в середине турнирной таблицы, теперь уже однозначно провалив первый круг чемпионата. Спортивный обозреватель портала Москва 24 рассказывает о том, как прошел матч, и объясняет, почему с каждым матчем "Локомотиву" будет сложнее выйти из кризиса.

Фото: ТАСС/Михаил Александров

Что происходит с "Локомотивом", объяснить крайне сложно. Все настолько плохо, что даже шутки про паровоз, который не может набрать ход, уже устарели. Причем еще пару туров назад. А футбол, который показывает (и, судя по всему, собирается показывать до конца сезона) команда Юрия Семина, больше походит на игру середняка, но никак не действующего чемпиона. И можно бесконечно искать оправдания, дескать, "красно-зеленые" решили сэкономить силы перед Лигой чемпионов. Но в таком случае подготовительный период к главному европейскому турниру занял у "Локомотива" целых семь туров и не закончился до сих пор.

"Железнодорожники" начали матч с "Динамо" достаточно бодро. Сразу насели на ворота соперника, пытаясь обострить ситуацию с помощью фланговых забросов. Однако иллюзия уверенности продержалась всего пять минут после стартового свистка. Именно столько понадобилось "бело-голубым", чтобы открыть счет. "Динамо" организовало быструю контратаку, "Локомотив" попытался отбиться, но проиграл отбор. Константин Рауш с левого фланга забросил мяч в штрафную, где защитники "красно-зеленых" не смогли грамотно разобрать игроков противника. В результате расторопнее всех оказался не самый высокорослый Мигел Кардозу, головой отправивший мяч точно в левый угол ворот Маринато Гилерме.

Фото: ТАСС/Михаил Александров

После забитого мяча команда Дмитрия Хохлова продолжила игру вторым номером, уверенно обороняясь, при этом красиво и быстро выходя в контратаки через короткий пас. Атаки "Локомотива" же были гораздо медленнее, а опасные моменты возникали слишком спорадически. Единственная потенциально голевая ситуация за полчаса игры случилась на 14-й минуте. Гжегож Крыховяк попытался с лету пробить по воротам Антона Шунина после рикошета. Однако Себастьян Хольмен вовремя успел блокировать удар польского футболиста.

Несмотря на невнятную игру в нападении, на 32-й минуте "Локомотиву" все же удалось сравнять счет. "Красно-зеленые" подавали угловой, Крыховяк нанес удар по воротам, но Шунин отбил мяч перед собой. На добивании первым оказался Антон Миранчук, спокойно отправивший снаряд в сетку. Однако после гола в игре "Локомотива" кардинально ничего не изменилось. Поэтому на второй тайм Юрий Семин выпустил Федора Смолова и Джефферсона Фарфана – в надежде, что те смогут усилить нападение "железнодорожников". Но главные козыри в очередной раз не помогли. Более того, чаще и увереннее атаковать стало "Динамо".

На 66-й минуте "Локомотив" и вовсе остался в меньшинстве, причем в абсолютно невынужденной ситуации. За грубый удар по ногам соперника вторую желтую (а всего в матче показали три "горчичника") получил Крыховяк. Так "железнодорожники" потеряли все шансы реанимировать игру, сосредоточившись на том, чтобы удержать хотя бы ничью. В то же время "Динамо" совсем немного не хватило для реализации своих моментов. И матч закончился с тем же счетом, что и первый тайм – 1:1.

Уже через четыре дня "Локомотиву" предстоит первый матч Лиги чемпионов. "Железнодорожники" на выезде сыграют с турецким "Галатасараем". И в этой игре остается уповать лишь на чудо. Потому что застой, который преследовал команду Семина начиная с Суперкубка России, совершенно однозначно затянулся и превратился в самый настоящий кризис. И вариантов выхода из этого кризиса осталось немного. Надежда на то, что заиграют новички, плавно перешла в разряд умирающих. А возможное возвращение к былым кондициям прежних героев атаки – братьев Миранчуков, Фернандеша и Фарфана – кажется чем-то маловозможным.

Фото: ТАСС/Михаил Александров

"Красно-зеленым" нужна какая-то встряска. Если даже мысль о смене тренера для "Локомотива" кажется богохульством и крамолой, то остается лишь импровизировать с тактикой и оттачивать игру в пас. С последним у "железнодорожников" большие проблемы. Если бы "Локомотив" научился качественно играть накоротке, то как минимум появилась бы альтернатива атакам через фланги. С первым, в общем-то, тоже все понятно. Команда уже на восьмом месте, так что почему бы не поэкспериментировать? Возможно, это поможет "Локомотиву" выбраться из затяжного упадка. Во всяком случае, хуже уже не будет.

Тимур Фехретдинов