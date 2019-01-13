Фитнес-тренер Эдуард Каневский – о том, как победил астму

Обозреватель портала Москва 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал свою историю, как из астматика он стал мастером спорта.

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Все, о чем я расскажу сейчас, – моя личная история и методы, подошедшие конкретно мне. Никогда не забывайте, что прежде, чем выбирать способ лечения или реабилитации, необходимо полноценно проконсультироваться со специалистами.



Бронхиальная астма – серьезное заболевание, оно характеризуется приступами удушья и, к сожалению, часто случаются и летальные исходы. От приступа астмы умерла моя бабушка, от которой мне по наследству и передалось это заболевание. И неудивительно, почему врачи всячески запрещали мне заниматься спортом в детстве, ведь легкие работают плохо, и при таком диагнозе не только не будет серьезных спортивных достижений, но и может случиться приступ. Это сейчас у многих на слуху знаменитые норвежские лыжники и биатлонисты: мол, большая часть из них – астматики, и именно поэтому им разрешают применять ряд препаратов, чтобы они могли полноценно заниматься спортом. Применяют они их или нет, лично я не в курсе. Но я точно знаю, что тогда, в конце восьмидесятых, ни о тренировках с астмой, ни о каких-либо специальных лекарствах наши врачи ничего не слышали, поэтому просто запрещали тренироваться. Нет – и все!

Но вот наступило начало девяностых, а вместе с ними в страну хлынули западные продукты, мода и кино. И, хотите – верьте, хотите – нет, именно голливудские фильмы, а точнее, первая часть фильма "Рокки" подействовала на меня, еще пацана, как лучший пример и мотиватор просто заняться спортом. Герой Сильвестра Сталлоне вдохновил, воодушевил и мотивировал меня на всю жизнь. Помню, мне так понравилась концовка фильма, что уже на следующий день я вышел на свою первую сознательную пробежку.

Я тогда вообще не разбирался в спорте, ничего толком не знал, поэтому бег и отжимания от пола, а также робкие попытки заниматься на турниках в школьном дворе были моими первыми, но регулярными тренировками. Как сейчас помню, меня удивляло, что вопреки рекомендациям врачей, не то что приступов астмы от физической нагрузки не случалось, а наоборот – даже становилось лучше, легче. И вот так, интуитивно, я продолжал заниматься первый год.

Фото: предоставлено автором

Да, я продолжал принимать препараты, ходил с ингалятором, и при каждом сиплом хрипе, характерном именно для астматиков, я как одержимый сразу же применял его. Забегая вперед скажу: мой первый тренер, который меня познакомил именно с силовыми видами спорта, запретил мне применять какие-либо ингаляторы вообще. А еще мне повезло, что моя мама, которая воспитывала меня с братом одна, не поддалась панике врачей (мол, нечего пацану спортом заниматься, ему же он запрещен), а просто доверилась интуиции и поддержала меня.

Так я пришел в легкую атлетику, где впервые стал по-настоящему тренироваться. Бег, бег и снова бег, десятки, сотни километров – все, чем я занимался.

Тренировки по легкой атлетике на стадионе имени Братьев Знаменских в районе Сокольники, где мы часто занимались не только в манеже, но и на свежем воздухе, принесли свои плоды. Собственно, именно бегом я и развивал свои легкие, увеличивал их "жизненный" объем, по сути выполняя некий вариант дыхательной гимнастики, которую прописывают всем астматикам. Смысл ее заключается в том, чтобы постоянно дуть на какие-нибудь предметы, например, катать воздухом батарейку по столу – очень скучное занятие. Другое дело – бег: дыхание учащается естественным способом, работает сердечно-сосудистая система, мышцы грудной клетки, и легкие становятся просто "сильнее". Хотите – верьте, хотите – нет, но как только я начал регулярно бегать, у меня не случилось ни одного приступа астмы. Парадокс – скажете вы. Возможно, но ведь этот метод со мной сработал.

В дальнейшем я занимался и другими видами спорта, так или иначе связанными с бегом, – это и регби, и бокс. Правда, снова вспоминая голливудские фильмы и реально накачанных героев, мне очень нравилась большая мышечная масса, ведь пацаном я был не только астматиком, но и откровенно худым (проще говоря, дрищом).

И вполне естественно, что как только у меня появилась возможность впервые начать заниматься с "железом", я этой возможностью воспользовался. Кстати, этот момент моей биографии определил мою судьбу, ведь именно с тренажерным залом я связал свою профессию, получив сертификат "персонального тренера", позже сдав на "мастера спорта" в движении "становая тяга", стал сниматься на телевидении в проектах о фитнесе, работать на радио, написал книгу о домашних тренировках. И все именно благодаря "железу".

Фото: предоставлено автором

Конечно, отдельное спасибо нужно сказать моему тренеру в тренажерном зале, который не только дал мне первичные знания в силовых тренировках, но, как я писал ранее, запретил мне применять какие-либо ингаляторы.

Мне сейчас 35 лет. О том, что я астматик, напоминает моя толстенная карта из детской поликлиники, да и пара фотографий.

Я до сих пор люблю пробежки, но обязательно в лесной полосе, чтобы менялась картинка, чтобы воздух был действительно чистым, а шум города оставался позади. Нет ничего приятнее, чем осилить семь-восемь километров. Кстати, с возрастом потребность в беге или, как сейчас говорят, в кардионагрузках, возрастает абсолютно у любого человека, ведь "кардио" помогает поддерживать здоровье, в первую очередь, со стороны вашего сердца, легких, а также помогает бороться с лишним весом.

Бегайте чаще – сохраните здоровье и, возможно, вы справьтесь с более серьезной проблемой, например, как я, с астмой. Но не забывайте, что консультация врача всегда актуальна.