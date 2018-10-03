"А король-то голый!": как ЦСКА сенсационно обыграл "Реал"

Московские армейцы в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов в "Лужниках" с минимальным счетом одолели мадридский "Реал". Спортивный обозреватель портала Москва 24 – о том, как это было и почему команда Виктора Ганчаренко смогла переиграть действующего победителя главного клубного турнира Европы.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

ЦСКА в матче с "Реалом" был настроен решительно. Эмоционально помогало, в первую очередь, то, что на стадион "Лужники" поддержать “красно-синих" пришли почти 80 тысяч болельщиков. Однако даже без этого было очевидно, что главный тренер армейцев дал установку играть первым номером, без оглядки на имя и статус соперника. Потому сразу после стартового свистка игроки московского клуба начали прессинговать мадридцев.

Уже на второй минуте это привело к голу, который в результате стал победным. Тони Кроос совершил грубейшую ошибку – попытался отдать пас назад, на Кейлора Наваса. Однако полузащитник армейцев Никола Влашич перехватил передачу. Хорват ускорился, на противоходе убрал Рафаэля Варана, успел подработать мяч под левую ногу и нанес удар в самый в угол.

За первые 20 минут "Реал" своими атаками не создал практически ни одного опасного момента. Защита армейцев вовремя блокировала все удары мадридцев и не давала пространства атакующим игрокам "сливочных". В то же время ЦСКА не сел в оборону, а напротив – был не прочь удвоить преимущество. Но удары Федора Чалова по воротам Наваса оказались неточными.

Во второй половине первого тайма было сразу несколько потенциально голевых ситуаций. Ближе всего к забитому мячу на 28-й минуте был Каземиро. Бразильский полузащитник прорвался по центру и пробил из-за пределов штрафной в левый нижний угол. Но мяч угодил в штангу. Еще один голевой момент был у Карима Бензема на 40-й минуте. Французский нападающий головой пробил по воротам и попал в перекладину.

После перерыва "Реал" усилил натиск, но оборона "красно-синих" была безупречна. Команда Ганчаренко успешно отбивалась от атак мадридцев, изредка устраивая забеги на ворота Наваса. Самый опасный момент случился на 77-й минуте – Яка Бийол пробил, удар пришелся почти по центру. Кейлор Навас не без проблем, но вытащил этот мяч. "Реалу" так и не удалось отыграться, хотя в концовке встречи все же произошел момент, который может кардинально перевернуть стратегию ЦСКА на ближайшие лигочемпионские игры.

В самые последние секунды матча "Реал" имел шанс забить, но снова в штангу попал Мариано Диас. Между тем два игрока мадридцев во время атаки свалили в штрафной Родриго Бекао. Капитан армейцев Игорь Акинфеев попытался обратить на это внимание арбитра и, не увидев должной реакции, жестко высказался в адрес судьи. Румынский рефери Овидиу Хацеган достал из кармана сначала одну желтую карточку, но недолго думая, достал еще один "горчичник" и удалил вратаря с поля. В итоге уже на восьмой добавленной минуте "красно-синим" пришлось выпускать 20-летнего Георгия Кырнаца, который и будет, как минимум, в ближайшем матче защищать ворота армейцев.

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

ЦСКА в поединке с "Реалом" продемонстрировал почти безукоризненную игру. Несмотря на очевидную слабость нынешнего состава "сливочных" по сравнению с командой, которая выигрывала прошлую Лигу чемпионов (и дело не только в ушедших Роналду и Зидане), в прошедшем матче стоит говорить именно о победе армейцев, а не о проигрыше "Реала". Да, последнее время "королевский клуб" демонстрирует вовсе не монарший футбол, команда переживает очевидный кризис. Но это не мешает "Реалу" занимать вторую строчку в Ла Лиге, имея столько же очков, сколько "Барселона", и обыгрывать при этом "Рому" со счетом 3:0 в Лиге чемпионов.

Можно было бы также сослаться на огромный прилив молодых игроков в стане мадридцев – Дани Себальоса, Серхио Регилона, Альваро Одриосолы – и отсутствие на поле опытных игроков вроде Гарета Бэйла и Серхио Рамоса. Но что тогда говорить про ЦСКА, потерявшего в минувший сезон почти всех своих ключевых футболистов (за исключением разве что Дзагоева и Акинфеева) и игравшего против "Реала" составом, средний возраст которого составил 23 года?

В этой победе сложилось воедино множество факторов. Самый главный – Виктор Ганчаренко тактически оказался гораздо больше готов, нежели его визави Хулен Лопетеги. К тому же молодая команда, которую с начала сезона так старательно выстраивал белорусский специалист, наконец стала демонстрировать слаженную и грамотную игру, в особенности, в обороне. Ну и, повторюсь, домашние стены – поддержка, которой так не хватало в Чехии, с лихвой окупилась в "Лужниках".

Большой вопрос: получится ли закрепить лигочемпионский успех в двух ближайших матчах с "Ромой" в отсутствие Игоря Акинфеева. Конечно, будет сложно, но теперь уже ничто не кажется нереальным. ЦСКА по силам брать очки с командой Эусебио Ди Франческо. А затем обыгрывать "Викторию" у себя дома. При таком раскладе армейцы имеют шансы впервые с 2012 года выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Но не будем забегать вперед. Пока порадуемся уже случившемуся маленькому футбольному чуду.

Тимур Фехретдинов