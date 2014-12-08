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08 декабря 2014, 14:59

Трансляция спектакля: "Бабушки" в "Практике"

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Фото: praktikatheatre.ru

Спектакль "Бабушки" в театре "Практика" - это перетекающие одна в другую истории шести деревенских жительниц, рассказанные журналисту из Москвы. В основе постановки - книга "Русская деревня в рассказах ее жителей" под редакцией Леонида Касаткина. Молодые девушки в валенках и платках вспоминают юность, делятся мыслями, бодрятся, улыбаются и плачут в невероятно искреннем спектакле.

Вы можете побывать в зрительном зале виртуально, подключившись к прямой трансляции на сайте online.m24.ru 9 декабря в 20.00.

  • Когда: 9 декабря
  • Кто: режиссер - Светлана Землякова
  • Что: глубокий спектакль о вечном
  • Кому смотреть: тем, кто давно не плакал навзрыд, и ценителям русской души
Сюжеты: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро Москва онлайн

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