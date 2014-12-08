Трансляция спектакля: "Бабушки" в "Практике"

Фото: praktikatheatre.ru

Спектакль "Бабушки" в театре "Практика" - это перетекающие одна в другую истории шести деревенских жительниц, рассказанные журналисту из Москвы. В основе постановки - книга "Русская деревня в рассказах ее жителей" под редакцией Леонида Касаткина. Молодые девушки в валенках и платках вспоминают юность, делятся мыслями, бодрятся, улыбаются и плачут в невероятно искреннем спектакле.

Вы можете побывать в зрительном зале виртуально, подключившись к прямой трансляции на сайте online.m24.ru 9 декабря в 20.00.