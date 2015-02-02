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ЧП

02 февраля 2015, 13:37

Завершен разбор завалов на месте пожара в библиотеке ИНИОН

спасатели пожарные завалы чп

Фото: M24.ru

Спасатели завершили разбор завалов на месте пожара в библиотеки Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН. Об этом Агентству "Москва" сообщил первый заместитель начальника главного управления МЧС России по Москве Александр Гаврилов.

"Мы сейчас проникли во все самые труднодоступные места. Поставили насосы, которые работают в подвале. Практически вся вода с первого и второго этажей ушла в подвал. На данным момент мы завершили свою работу", - отметил он.

Он пояснил, что спасатели вместе с руководством института в течение часа обошли все помещения. "Администрация говорит, что в большинстве своем книги даже сухие", - добавил Гаврилов. По его словам, на месте пожара остались дежурить пять основных отделений пожарных.

Напомним, библиотека академического Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) загорелась вечером 30 января. Огонь охватил второй и третий этажи здания. Сигнал о пожаре столичные спасатели приняли в 22.09. Распространение огня удалось остановить в 00.07.

Пожар в библиотеке ИНИОН на Нахимовском проспекте

Площадь возгорания составила около 2 тысяч квадратных метров. Здание сильно пострадало, на ликвидацию последствий ушло больше суток. По предварительным оценкам, огонь уничтожил около 15 процентов фонда. Пожар тушили более 150 человек и 50 единиц техники. Разбор завалов может занять три дня.

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Основной причиной возгорания пока называют короткое замыкание. Также говорят о поджоге, однако в МЧС отмечают, что рассматривать какую-либо из версий в качестве основной пока рано. Установить причину специалисты смогут только после того, как попадут в здание. По словам представителя МЧС, было определено место возникновения пожара – он начался в офисной части здания, а не в книгохранилище.

В настоящий момент на месте происшествия работают спасатели - чтобы не допустить повторного возгорания, идет проливка конструкций. Ориентировочно этот займет еще сутки, после чего здание передадут администрации института для проведения экспертизы - до нее оценить ущерб, который был нанесен пожаром, невозможно.

Сейчас руководство, центральный аппарат и бухгалтерия ИНИОН временно переезжают в подведомственное здание Федерального агентства научных организаций на Нахимовском проспекте. В данное время обсуждается организация рабочих мест для сотрудников ключевых отделов, центров и групп института. Что касается размещения библиотечного фонда, то этот вопрос пока не решен.

Сюжет: Пожар в библиотеке на Нахимовском проспекте

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