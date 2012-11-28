В Москве в 2013 году пройдут более 60 крупных спортивных соревнований

Фото: ИТАР-ТАСС

В следующем году в Москве пройдут 62 межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных соревнования.

Об этом РИА Новости сообщил источник в столичной мэрии.

В частности, 28 - 30 января планируется проведение кубка мира по горнолыжному спорту на ВВЦ и в "Лужниках". С 31 января по 11 февраля в Москве будет проходить международный кубок мира РГСУ по шахматам.

На 16 - 20 февраля намечен кубок Европы по пляжному футболу в закрытых помещениях, на 20 - 24 февраля - Кубок мира ФИС по сноуборду. Весной и летом в Москве пройдут международные турниры Европейской федерации тенниса, в мае - международный турнир по дзюдо "Кубок Большого шлема".

С 11 по 15 июля российская столица примет чемпионат мира по пляжному теннису, 6 - 8 сентября пройдут соревнования на кубок президента России по самбо, а 19 - 22 декабря состоится международный турнир по хоккею "Кубок Первого канала".

Кроме того, в течение года будет проводиться подготовка к проведению Кубка конфедераций по футболу 2017 года и матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года.