Instagram был недоступен на два часа для части пользователей

Фото: facebook.com/Instagramru
Для части пользователей по всеми миру знаменитого и популярного сервиса Instagram оказался недоступен на два часа.
Сбои в работе социальной сети начались в четверг около 23:30 по московскому времени. Не работали мобильные приложения и веб-версия.
Через полчаса после начала неполадок компания признала наличие проблем в функционировании сервиса и отметила, что занимается их устранением. Примерно к двум часам ночи по московскому времени Instagram восстановил полную работоспособность.