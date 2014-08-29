Instagram был недоступен на два часа для части пользователей

Фото: facebook.com/Instagramru

Для части пользователей по всеми миру знаменитого и популярного сервиса Instagram оказался недоступен на два часа.

Сбои в работе социальной сети начались в четверг около 23:30 по московскому времени. Не работали мобильные приложения и веб-версия.

Через полчаса после начала неполадок компания признала наличие проблем в функционировании сервиса и отметила, что занимается их устранением. Примерно к двум часам ночи по московскому времени Instagram восстановил полную работоспособность.