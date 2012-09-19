Догхантеры грозят продолжить ликвидацию собак в Раменках

Фото: М24/Наталья Янковенко

История с отравленными в Раменках собаками получила продолжение. Жители района обнаружили расклеенные в парке 50-летия Октября объявления, в которых неизвестные обещают продолжить убийство животных. Они угрожают использовать яд бледной поганки и рыболовные крючки, если собаководы не будут надевать на питомцев намордники.

Объявления, распечатанные на принтере, были проиллюстрированы фотографиями детей, которых покусали собаки.

"Вот цена вашего сердоболия. В парке вечером опасно гулять с детьми и кататься на велосипедах. Каждый собаколюб должен раз и навсегда уяснить - ваше существо не должно доставлять никому беспокойства. Всякая собака, независимо от размера и породы, должна выгуливаться минимум с поводком", - цитирует "Газета.Ru" текст объявления.

Также в объявлении добавлялось, что пес в наморднике не сможет съесть приманку при всем желании. Если собаководы откажутся исполнить требования, то догхантеры обещают выбрасывать еще больше приманок, а в их середину помещать мелкие рыболовные крючки и токсин, содержащийся в бледных поганках – аманитотоксин.

Несмотря на предпринятые меры, полиции пока не удалось задержать убийц собак. Сейчас ведется доследственная проверка по заявлениям владельцев погибших псов. Уголовное дело пока не заведено.

"К этим ЧП может быть причастен кто угодно, включая и так называемых догхантеров. Полиция внимательно несет службу в парке 50-летия Октября, но также и обращается с просьбой к жителям быть внимательнее к подозрительным людям, а также сообщать, если были замечены случаи разбрасывания какого-либо порошка", - сказали РИА Новости в пресс-службе УВД по ЗАО.

Состав вещества, которое стало причиной гибели собак, проверяют эксперты из Московского комитета ветеринарии.

"Сейчас проводится анализ вещества, и ничего конкретного относительно его состава мы сказать не можем, к тому же к нам пока не поступало обращений от собаководов. В любом случае, пока хозяевам собак следует воздержаться от прогулок со своими питомцами в данном парке или хотя бы надевать на животных намордники", - сообщили в лаборатории.

С осуждением догхантеров выступили столичные власти.

"Я это дело резко осуждаю и говорю, что не правы те граждане, которые так поступают. Но они есть в нашем обществе - пусть их совесть рассудит", - заявил заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

При этом он добавил, что в парке 50-летия Октября уже давно оборудовали специальную площадку для выгула собак. Сейчас такие места есть в каждом парке, но собаководы ими не пользуются.

"Из-за этого иногда возникают конфликтные ситуации между хозяевами собак и простыми людьми", - отметил чиновник.

Напомним, в Раменках было отравлено более 70 собак. По словам местных жителей, в парке 50-летия Октября догхантеры разбрасывали зараженное мясо и опыляли траву ядовитым составом, который может быть опасен для людей. Симптомы почти у всех отравленных собак одинаковые – пена изо рта, рвотные рефлексы и судороги, после которых животное погибает в считанные минуты.

Добавим, догхантерами называют людей, которые по собственной инициативе уничтожают беспризорных собак в городах. В настоящий момент наблюдается рост популярности этого движения. Как правило, координируются они в сети Интернет. На одном из самых популярных форумов охотников "Вредителям.нет" говорится, что догхантеры борются с агрессивными дикими собаками, а также с "зооэкстремистами", которые занимаются "прикормом и защитой" безнадзорных собак.

"Мы не собаконенавистники. Наши идейные враги - зоошизики и буйнопомешанные борцы за права животных. Мы считаем, что граждане, которые выпускают опасных животных на безнадзорный выгул, упрекая всех остальных в жестокости к "милым безобидным собачкам", - это злобные ханжи, которым наплевать на окружающих", - говорится в манифесте охотников на собак.

Также догхантеры подчеркивают, что не уничтожают кошек и хозяйских животных. В своей деятельности они не используют рыболовных крючков, стекла и ядов. Однако подчеркивается, что вещество, скармливаемое собакам, - не яд, а лекарство. "Просто при передозировке оно смертельно для собак", - добавляется в манифесте.