Строителям осталось снести 85 ветхих пятиэтажек

Строителям осталось снести в Москве 85 ветхих пятиэтажек. Восемь из оставшихся домов находятся на юго-западе города, сообщает пресс-служба столичного Стройкомплекса.

Очередное здание на улице Дмитрия Ульянова снесли за счет средств городского бюджета.

Всего в программу сноса были включены 1722 пятиэтажки серий К-7, II-32, II-35, 1605-АМ, 1МГ-300. Они возводились в конце 50-х – начале 60-х годов прошлого века.

Эти дома отличались тонкими наружными стенами с недостаточными теплозащитными свойствами. Технологии, использованные при строительстве таких зданий, не позволяют их реконструировать.

До конца года власти планируют полностью снести ветхие пятиэтажки в четырех округах Москвы: Северном, Восточном, Юго-Западном и Северо-Западном.

Снос пятиэтажек – одно из важнейших направлений программы "Жилище". Свободных площадок для строительства в городе практически не осталось, поэтому основным ресурсом для возведения новой недвижимости, наряду с промзонами, являются освобожденные после сноса территории.

