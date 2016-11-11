Строителям осталось снести 85 ветхих пятиэтажек

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Строителям осталось снести в Москве 85 ветхих пятиэтажек. Восемь из оставшихся домов находятся на юго-западе города, сообщает пресс-служба столичного Стройкомплекса.
Очередное здание на улице Дмитрия Ульянова снесли за счет средств городского бюджета.
Эти дома отличались тонкими наружными стенами с недостаточными теплозащитными свойствами. Технологии, использованные при строительстве таких зданий, не позволяют их реконструировать.
До конца года власти планируют полностью снести ветхие пятиэтажки в четырех округах Москвы: Северном, Восточном, Юго-Западном и Северо-Западном.
Снос пятиэтажек – одно из важнейших направлений программы "Жилище". Свободных площадок для строительства в городе практически не осталось, поэтому основным ресурсом для возведения новой недвижимости, наряду с промзонами, являются освобожденные после сноса территории.