Экс-главу ФСИН Реймера обвиняют в мошенничестве на 2,7 млрд рублей

Александр Реймер. Фото: ТАСС/Дмитрий Бурлаков

Бывшему руководителю ФСИН Александру Реймару предъявлено обвинение в мошенничестве на 2,7 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба СКР.

По версии следствия, бывший глава ведомства вместе с соучастниками в 2010–2012 годах похитили деньги, выделенные ФСИН на электронные браслеты: закупка была проведена по ценам, завышенным в несколько раз. Так, стационарное контрольное устройство стоимостью 19 тысяч рублей закупалось за 108 тысяч, а мобильное вместо тех же 19 – по цене в 128 тысяч рублей.

Суд рассмотрит ходатайство об аресте экс-главы ФСИН

В настоящее время Реймер задержан. Помимо него, обвинение предъявили его бывшему заместителю Николаю Криволапову, директору Центра информационно-технического обеспечения и связи ФСИН Виктору Определенову и гендиректору коммерческой фирмы Николаю Мартынову.

Следователь СК намерен ходатайствовать в суде об аресте фигурантов дела. Также устанавливаются другие соучастники преступления.