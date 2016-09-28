Основатель "Смотра.ру" предстанет перед судом за клевету на полицейских

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении основателя сайта "Смотра.ру" Эрика Китуашвили, обвиняемого в клевете на сотрудников полиции, сообщает пресс-служба ведомства.

Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

22 февраля 2016 года Китуашвили в зале Тверского суда публично обвинил некоторых руководителей подразделений столичной полиции. Он заявил, что они совместно дали взятку тогдашнему начальнику столичного главка полиции Анатолию Якунину за назначение на замещаемые ими должности.

"Мы можем доказать, что господин Якунин получил взятку вместе с руководящим составом в три с половиной миллиона долларов за должность начальника ГИБДД от господина Коваленко вместе с господином Васютой", – заявил тогда Китуашвили.

Бутырский суд в июне признал, что обвинения основателя "Смотра.ру" не соответствуют действительности и порочат честь и достоинство полицейских. В частности, Анатолия Якунина, главы столичного управления ГИБДД Виктора Коваленко и командира 6-го спецбатальона ДПС по Москве Константина Васюты.

Китуашвили подал жалобу в Мосгорсуд, однако ее не удовлетворили. Самому лидеру автосообщества в июле предъявили обвинения в клевете.

Эрик Китуашвили находится под арестом до 21 ноября. Он обвиняется в мошенничестве. Первый эпизод касается инсценировки хищения трех застрахованных автомобилей – Mercedes SL 55 AMG, Lexus LS430, BMW М5l – и получение за них страховых выплат. Кроме того, он обвиняется в легализации денежных средств, полученных со страховой компании. Третье обвинение касается инсценировки угона с Каргопольской улицы в Москве BMW 745i и получения за автомобиль 1,2 миллиона рублей страховых выплат.

