Основатель "Смотра.ру" предстанет перед судом за клевету на полицейских

Фото: ТАСС/Юрий Машков
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении основателя сайта "Смотра.ру" Эрика Китуашвили, обвиняемого в клевете на сотрудников полиции, сообщает пресс-служба ведомства.
Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
"Мы можем доказать, что господин Якунин получил взятку вместе с руководящим составом в три с половиной миллиона долларов за должность начальника ГИБДД от господина Коваленко вместе с господином Васютой", – заявил тогда Китуашвили.
Бутырский суд в июне признал, что обвинения основателя "Смотра.ру" не соответствуют действительности и порочат честь и достоинство полицейских. В частности, Анатолия Якунина, главы столичного управления ГИБДД Виктора Коваленко и командира 6-го спецбатальона ДПС по Москве Константина Васюты.
Китуашвили подал жалобу в Мосгорсуд, однако ее не удовлетворили. Самому лидеру автосообщества в июле предъявили обвинения в клевете.
Эрик Китуашвили находится под арестом до 21 ноября. Он обвиняется в мошенничестве. Первый эпизод касается инсценировки хищения трех застрахованных автомобилей – Mercedes SL 55 AMG, Lexus LS430, BMW М5l – и получение за них страховых выплат. Кроме того, он обвиняется в легализации денежных средств, полученных со страховой компании. Третье обвинение касается инсценировки угона с Каргопольской улицы в Москве BMW 745i и получения за автомобиль 1,2 миллиона рублей страховых выплат.
