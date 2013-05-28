Шестеро чиновников Минобрнауки уволены после проверки Генпрокуратуры

Фото: ИТАР-ТАСС

Шестеро чиновников из Министерства образования и науки уволены после проверки Генпрокуратуры. Главное надзорное ведомство выявило нарушения при присвоении ученых званий и степеней.

В ходе проверки, инициированной Генпрокуратурой, было установлено, что Минобрнауки "допускает грубые нарушения при присуждении ученых степеней и званий, выдаче разрешений на создание советов по защите диссертаций". Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Кроме того, установлены факты затягивания сроков присвоения званий – практически все аттестационные документы рассматривались полгода вместо положенных трех месяцев, а также нарушаются сроки выдачи дипломов.

Также прокурорам не понравились условия хранения диссертаций – они "складируются в местах общего пользования, под лестницами, в служебных кабинетах и залах проведения заседаний экспертных советов, что может привести к их утрате", - заявляет надзорное ведомство.

По результатам представления, вынесенного Генпрокуратурой в адрес министра образования и науки, своих мест лишились шесть чиновников, еще двое понижены в должности.