Женщина с ребенком выбросилась из окна в Москве

Женщина с ребенком выбросилась из окна дома на севере столицы

Женщина с ребенком на руках выбросилась из окна одного из домов на севере столицы. Матери удалось выжить, шестимесячный младенец погиб, сообщает МИА "Россия сегодня".

Трагедия произошла в доме 39, корпус 1 по Дмитровскому шоссе. Около 11 часов в полицию поступило сообщение от жителей дома, которые обнаружили неподвижно лежащую женщину и тело ребенка с травмами, характерными для падения с высоты.

Причины произошедшего сейчас выясняют столичные полиция и следственный комитет. Факт смерти ребенка подтвердили в обоих ведомствах.