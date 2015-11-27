Поиски телеграммы Ленина о расстреле Николая II бессмысленны

Фотохроника ТАСС

Существование телеграммы Владимира Ленина с приказом о расстреле Николая II вызывает сомнения, поэтому ее поиски не имеют смысла, сообщает ТАСС со ссылкой на слова директора Госархива России Сергея Мироненко.

"Телеграммы Ленина с таким указанием в архивах нет. Но кто сказал, что оно должно было быть письменным? Существование такой телеграммы может быть выдвинуто как гипотеза", – пояснил Мироненко.

Он отметил, что по другой гипотезе, указание могло быть дано устно. По мнению ученого, в пользу этой версии говорит то, что летом 1918 года вопрос о царе не был главным для большевиков, "в том числе и потому, что ни одно из белых движений того периода не ставило целью реставрацию Николая Романова на троне".

Ранее в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга специалисты вскрыли саркофаг российского императора Александра III. Это сделано для того, чтобы взять образцы останков для исследования.

В течение последних недель в северной столице велась подготовка к вскрытию гробницы государя. Склеп Александра III, который по предварительной информации ни разу еще не беспокоили, начали вскрывать 24 ноября.

Как рассказал член правительственной рабочей группы, глава Госархива Сергей Мироненко, эксперты больше не планируют проводить новых вскрытий усыпальниц Романовых в рамках генетической экспертизы.

Напомним, в конце сентября в Петропавловской крепости эксгумировали останки Николая II и его супруги Александры Федоровны. Эксперты установили их подлинность. Частицы одежды деда последнего императора – Александра II, в которой тот был в момент убийства, а также останки его отца – Александра III – изъяли для сличения генетических образцов.

Ранее эксперты не исключали, что возможно в рамках генетической экспертизы будут исследованы образцы останков великой княгини Елизаветы Федоровны – родной сестры супруги Николая II Александры Федоровны. Великая княгиня была захоронена в русской православной церкви в восточном Иерусалиме.

СК возобновил расследование убийства семьи Романовых в октябре этого года. Дело было заведено в 1993 году в связи с обнаружением захоронения в окрестностях Екатеринбурга. Тогда следствие пришло к выводу, что останки принадлежат расстрелянным в ночь с 16 на 17 июля 1918 года членам Российского Императорского дома. В 1998 году уголовное дело было прекращено в связи со смертью лиц, совершивших преступление.

Однако в 2007 году при проведении раскопок во время поисков останков цесаревича Алексея и великой княжны Марии Николаевны были найдены фрагменты костей и зубы двух человек (женщины и ребенка) с признаками воздействия высокой температуры.

Для выяснения обстоятельств гибели и захоронения членов царской семьи, следствие было возобновлено. Как оказалось, останки принадлежат детям Николая II – Алексею Романову и Марии Романовой. После этого дело вновь закрыли.

По просьбе Русской Православной церкви в июле 2015 года была создана рабочая группа по вопросам, связанным с исследованием и захоронением находящихся останков цесаревича Алексея и великой княжны Марии Романовой.