Избивший девушку на Арбате бизнесмен принес публичные извинения

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Бизнесмен Эраст Матаев принес извинения девушке, пострадавшей в результате конфликта на Арбате, передает ТАСС.

Обвиняемый сделал это публично на пресс-конференции. Ранее извинений требовала потерпевшая.

Инцидент произошел 25 июня на Старом Арбате. Черный BMW ехал по пешеходной зоне и расталкивал прохожих бампером. Одна из девушек начала снимать происходящее на камеру. В этот момент Матаев, который находился в автомобиле в качестве пассажира, вышел из него, разбил телефон девушки и начал ее избивать.

Напавшему на девушку на Арбате предъявлено обвинение по двум статьям

Сначала в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества". После обращения председателя комиссии по безопасности Общественной палаты РФ Антона Цветкова к начальнику ГУ МВД России по Москве Анатолию Якунину, дело переквалифицировали, усмотрев в действиях Матаева дополнительные отягчающие обстоятельства. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Кроме того, суд арестовал на 15 суток водителя BMW Артема Ермакова, который был участником конфликта. Как выяснилось, он был лишен водительского удостоверения и не имел права садиться за руль.

В отношении Ермакова возбуждено еще несколько административных протоколов: за неоплату штрафов и выезд на встречную полосу движения.