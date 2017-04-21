США нашли основания для задержания Ассанжа – СМИ

Власти США стараются арестовать основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, для этого они приготовили официальные документы обвинения, сообщает телеканал CNN.

Следователи нашли достаточно улик, чтобы доказать, что именно WikiLeaks помог бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварду Сноудену обнародовать секретные документы.

Следствие в отношении Ассанжа и WikiLeaks длится с 2010 года. Его проводит министерство юстиции США. Ранее следователи и представители минюста заявляли, что дело против WikiLeaks будет сложным, так как не только он опубликовал секретные документы.