Бизнесмен Герман Стерлигов уехал в Нагорный Карабах

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Бизнесмен Герман Стерлигов покинул Россию, сообщил ТАСС его адвокат Артур Айрапетов. Сейчас предприниматель находится в Нагорном Карабахе.

"В настоящее время Стерлигов находится с семьей в Нагорном Карабахе в армянском городе Шуши. Он абсолютно беспрепятственно покинул территорию РФ", – сказал адвокат.

Он добавил, что его подзащитный обращался в прокуратуру и судебные органы, но никаких претензий к нему ни от следствия, ни от правоохранительных или судебных органов заявлено не было.

По словам Айрапетова, сейчас Стерлигов строит в Нагорном Карабахе свое второе хозяйство – "Слобода-2". Адвокат подчеркнул, что бизнесмен намерен вернуться в Россию после того, как построит "Слободу-2".

Отметим, первая "Слобода" была организована им в 2008 году в Подмосковье как благотворительный проект, в рамках которого предприниматель предлагал гражданам переехать жить на его земли.

Ранее m24.ru сообщало, что в отношении бизнесмена Германа Стерлигова возбуждено дело о клевете в связи с поступлением в мировой суд Москвы заявления от гражданки Израиля.

Напомним, предприниматель, фермер, основатель биржи "Алиса" Герман Стерлигов покинул Россию и решил избавиться от фермы. Позже стало известно, что он переехал в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. На прошлой неделе Стерлигов все же возвратился в Россию.