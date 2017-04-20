Форма поиска по сайту

Новости

Новости

20 апреля 2017, 19:15

Происшествия

Начальника СИЗО-5 уволили после смерти исполнительного директора "Роскосмоса"

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Начальник СИЗО-5 уволен после смерти исполнительного директора "Роскосмоса" Владимира Евдокимова, сообщает Агентство "Москва".

В ходе проверки в СИЗО выявили нарушения организации режима, контроля и надзора за поведением арестованных. В результате к строгой дисциплинарной ответственности с понижением в должности или увольнением привлекли 14 сотрудников управления УФСИН.

Вместо Алексея Горбачева в следственном изоляторе назначен новый руководитель. Кроме того, СИЗО поставлено на контроль как учреждение со сложной оперативной обстановкой.

Тело Владимира Евдокимова с тремя колотыми ранами обнаружили в одной из камер СИЗО № 5. Вместе с ним в камере находились 11 человек, но никто из них, как показал допрос СК, об убийстве не знал. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Евдокимов был арестован по уголовному делу о мошенничестве 1 декабря 2016 года.

следствие

Главное

