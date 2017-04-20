Начальника СИЗО-5 уволили после смерти исполнительного директора "Роскосмоса"

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Начальник СИЗО-5 уволен после смерти исполнительного директора "Роскосмоса" Владимира Евдокимова, сообщает Агентство "Москва".

В ходе проверки в СИЗО выявили нарушения организации режима, контроля и надзора за поведением арестованных. В результате к строгой дисциплинарной ответственности с понижением в должности или увольнением привлекли 14 сотрудников управления УФСИН.

Вместо Алексея Горбачева в следственном изоляторе назначен новый руководитель. Кроме того, СИЗО поставлено на контроль как учреждение со сложной оперативной обстановкой.