20 марта 2014, 17:05

Происшествия

Стройфирма незаконно получила 13 млн рублей за ремонт больниц в ЮАО

Фото: M24.ru

Столичную стройфирму уличили в том, что она незаконно получила 13 миллионов рублей за ремонт больниц в ЮАО. По факту работы не были выполнены.

Как установила прокуратура, в июле 2012 года компания "КанЭкоСтройПроект" получила контракт стоимостью 370 миллионов рублей на ремонт учреждений здравоохранения Южного округа.

Осенью того же года фирма получила на свой расчетный счет 32,5 миллиона рублей в качестве оплаты за строительство тамбуров и пандусов, однако ремонт она так и не провела, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

Надзорные органы провели проверку, которая установила необоснованное расходование 13 миллионов рублей. Следователи МВД возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

