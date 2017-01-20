С бывшего главы Хованского кладбища Чабуева снято обвинение в убийстве

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Следствие сняло обвинение в организации убийства с бывшего начальника Хованского кладбища Юрия Чабуева и еще двух фигурантов дела о массовой драке, сообщает ТАСС.

Обвинение в организации убийства также снято с юриста компании "Техэнергосервис" Александра Бочарникова и лидера общественной организации "Здоровая нация" Георгия Макарьева, который в настоящее время находится в розыске. Обвинение еще одному фигуранту дела, водителю, совершившему наезд на двух иностранных граждан, было переквалифицировано со статьи "Убийство" на статью "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Таким образом, Чабуев, Бочарников и Макарьев, как и большинство фигурантов дела, теперь обвиняются только по статье о хулиганстве. Некоторым фигурантам предъявлено обвинение в незаконном обороте оружия.