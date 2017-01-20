Форма поиска по сайту

20 января 2017, 12:11

Происшествия

С бывшего главы Хованского кладбища Чабуева снято обвинение в убийстве

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Следствие сняло обвинение в организации убийства с бывшего начальника Хованского кладбища Юрия Чабуева и еще двух фигурантов дела о массовой драке, сообщает ТАСС.

Обвинение в организации убийства также снято с юриста компании "Техэнергосервис" Александра Бочарникова и лидера общественной организации "Здоровая нация" Георгия Макарьева, который в настоящее время находится в розыске. Обвинение еще одному фигуранту дела, водителю, совершившему наезд на двух иностранных граждан, было переквалифицировано со статьи "Убийство" на статью "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Таким образом, Чабуев, Бочарников и Макарьев, как и большинство фигурантов дела, теперь обвиняются только по статье о хулиганстве. Некоторым фигурантам предъявлено обвинение в незаконном обороте оружия.

14 мая 2016 года на территории Хованского кладбища произошла массовая драка со стрельбой. По данным полиции, в ней участвовали около 200 человек, в основном уроженцы Средней Азии и Северо-Кавказского региона. В результате столкновений пострадали 30 человека, трое погибли.

По делу о беспорядках на кладбище арестованы 14 человек, 6 объявлены в розыск. Кроме того, за нарушение правил въезда и пребывания на территории России суд выдворил из страны семь граждан Таджикистана. Еще 22 иностранцев посадили на 15 суток за участие в драке.

О том, что стало причиной конфликта на Хованском кладбище, а также о последствиях массовой драки – читайте в материале m24.ru.

следствие Хованское кладбище массовая драка

Главное

