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Следствие

19 августа 2014, 17:12

Пропавший директор турфирмы "Ветер странствий" нашлась в Риге

следствие следователи Рига туроператоры Ветер странствий

Фото: ИТАР-ТАСС

Директор турфирмы "Ветер странствий" Любовь Агафонова, чья фирма объявила о приостановке своей деятельности, нашлась в Риге, куда она улетела в ночь на 13 августа, передает пресс-служба Следственного комитета.

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В СКР советуют Агафоновой вернуться в Россию и явиться к следователю, в противном случае ее объявят в международный розыск и заочно арестуют. При этом в отношении Агафоновой уже завели дело по статье "Мошенничество".

Напомним, туристическая компания "Ветер странствий" приостановила свою деятельность 14 августа. По словам сотрудников фирмы, генеральный директор Любовь Агафонова и ее супруг, который занимался финансами в компании, пропали, так и не расплатившись с долгом в 10 миллионов рублей.

При этом у большинства туристов компании билеты на регулярные рейсы оплачены, но есть проблемы с проживанием. В Ассоциации туроператоров России заявили, что клиенты компании могут остаться без компенсаций - страховщики покрывают только риски, связанные с финансовой несостоятельностью туроператора, а от руководства "Ветра странствий" никакого заявления не поступало.

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