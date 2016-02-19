Форма поиска по сайту

19 февраля 2016, 11:18

Происшествия

Сотрудница банка выводила деньги со счетов покойных клиентов

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Следователи столичной полиции направили в суд дело в отношении сотрудницы банка, выводившей деньги со счетов покойных клиентов, сообщает пресс-служба ведомства.

В 2011 году женщина, работая в филиале московского банка и зная, что на лицевых счетах умерших клиентов есть невостребованные деньги, воспользовалась служебным положением и открыла дополнительные счета на них.

Затем она перевела туда средства, принадлежащие по праву наследования родственникам умерших, после чего обналичила их в банкоматах и распорядилась по своему усмотрению.

Всего от действий фигурантки пострадали пять граждан, ей предъявлено обвинение по статье "Мошенничество в крупном размере, совершенное с использованием своего служебного положения".

Дело было направлено в Мещанский райсуд, фигурантке грозит до шести лет колонии.

