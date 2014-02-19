Форма поиска по сайту

19 февраля 2014, 17:25

Происшествия

Генпрокуратура с 1 февраля закрыла 10 экстремистских сайтов

Фото: ИТАР-ТАСС

Генпрокуратура с 1 февраля 2014 года закрыла 10 экстремистских сайтов, сообщает пресс-служба ГП.

В настоящее время в работе у надзорного ведомства находится около 200 обращений о порталах с запрещенной информацией. После блокировки сайтов-нарушителей доступ к ним будет возобновлен только в том случае, если спорный контент будет удален.

Напомним, в конце декабря 2013 года Госдума приняла закон о досудебной блокировке сайтов, на которых размещены призывы к массовым беспорядкам, разжиганию межнациональной розни и осуществлению экстремистской деятельности.

Блокировка может быть осуществлена по требованию генерального прокурора и его заместителей. Получив запрос из ГП, хостинг-провайдеры и операторы связи обязаны немедленно ограничить доступ к указанной в запросе информации.

При этом оператор должен потребовать от владельца сайта удаления незаконной информации. После об этом сообщается в уполномоченный орган, который возобновляет доступ к ресурсу.

следствие экстремизм Роскомнадзор запрещенные сайты

Главное

