Предполагаемые виновники аварии на шахте "Распадская" арестованы в столице

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Двух подозреваемых по делу об аварии на шахте "Распадская", в результате которой погибло свыше 90 человек, арестовали в столице, сообщает "Интерфакс".

Под стражу заключены экс-директор шахты Игорь Волков и бывший заместитель главного инженера Владислав Вальц. Согласно материалам дела, меру пресечения Волкову изменили в связи новым обвинением в нарушении правил пожарной безопасности. Ранее он 4,5 года находился под подпиской о невыезде.

В свою очередь Вальц арестован из-за попытки оказать давление на свидетелей и воспрепятствовать производству по делу. Правоохранительные органы решили привлечь бывшего инженера шахты только в сентябре 2013 года, ему уже предъявлено обвинение в окончательной редакции.

В то же время срок следствия по делу продлен до апреля этого года. Стоит отметить, что его расследуют уже 59 месяцев.

Напомним, авария на шахте "Распадская" в Кемеровской области произошла в ночь на 9 мая 2010 года. С интервалом в несколько часов в забое произошло два взрыва метана, причем разрушения были не только внутри шахты, но и на поверхности. В результате трагедии погиб 91 человек, 133 человека получили травмы различной степени.