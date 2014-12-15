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Следствие

15 декабря 2014, 14:11

Врачей столичной больницы заподозрили в незаконной пересадке органов

следствие врачи органы трансплантация

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

В одной из столичных больниц врачи без разрешения родственников умершей женщины пересадили ее органы, сообщает пресс-служба московского управления Следственного комитета.

Инцидент произошел 12 декабря. Сейчас следователи проводят проверку, направленную на установление всех обстоятельств случившегося, по итогом которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отметим, что в Уголовном кодексе есть статья "Сделки, совершенные в целях изъятия у потерпевшего органов или тканей", максимальное наказание по которой 10 лет колонии.

Похожий случай произошел два месяца назад в подмосковных Люберцах. В одной из больниц скончался мужчина, у которого после смерти вырезали почки. В медучреждении тогда заявили, что действовали по закону - никаких бумаг, запрещающих изымать органы у погибших, им не предоставили.

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