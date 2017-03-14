Форма поиска по сайту

14 марта 2017, 04:26

Происшествия

По факту смерти женщины в одной из клиник Москвы проводится проверка

Фото: ТАСС/ Александр Щербак

Следователи устанавливают обстоятельства смерти женщины в одной из клиник столицы, сообщает пресс-служба СК РФ по Москве.

На следующий день после пластической операции, которая прошла 11 марта в одной из клиник, расположенной по улице Ольховской, пациентка почувствовала ухудшение здоровья, после чего ее поместили в реанимационное отделение.

Несмотря на оказанную помощь, 48-летняя женщина скончалась. По предварительным данным, смерть наступила вследствие нарушения работы сердечнососудистой системы.

