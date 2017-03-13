Трое в масках отняли пиццу у курьера в Москве

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемых в ограблении курьера по доставке пиццы, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Как рассказал полицейским курьер, он приехал на адрес доставки к одному из домов по улице Знаменская. К нему подошли трое неизвестных в черных масках, похитили две коробки с пиццей и скрылись.

Злоумышленниками оказались жители столицы в возрасте от 20 до 23 лет. Как оказалось, они и заказывали пиццу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Подозреваемые отпущены под подписку о невыезде.

[URLEXTERNAL=http://pravila.m24.ru//site/SeeInstruction/401]Как правильно обращаться к участковому[/URLEXTERNAL]