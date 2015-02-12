Жителя подмосковных Мытищ подозревают в интернет-экстремизме

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

В Мытищах 26-летнего местного жителя подозревают в экстремизме, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Московской области.

В отношении него завели уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

По данным следствия, в августе 2014 года молодой человек создал персональную страницу в одной из социальных сетей и разместил там несколько "графических изображений экстремистского содержания". О каких именно изображениях идет речь в сообщении не уточняется.

В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения, а также предъявлении обвинения.

Отметим, что в случае доказательства вины подозреваемому грозит штраф до 300 тысяч рублей, либо два года лишения свободы.

Напомним, 5 февраля за аналогичное преступление был осужден 20-летний Маджид Маджидов. Молодого человека приговорили к году исправительных работ за то что он разместил на своей странице в социальной сети "информацию экстремистской направленности".

В июне Владимир Путин подписал закон, который вводит уголовную ответственность не только за финансирование экстремистской деятельности, но и за поддержку призывов к экстремизму в интернете.