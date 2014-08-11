Прокуратура проверит поставщиков продуктов питания для РЖД

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Западно-Сибирская транспортная прокуратура в связи с отравлением детей в поезде Абакан-Москва проверит компании, поставляющие продукты питания в поезда.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, вагон-ресторан поезда, в котором произошло ЧП, арендовала компания "ТТК-М", и ранее фирму уже штрафовали за нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Напомним, 8 августа стало известно о том, что в поезде Абакан-Москва отравились несколько десятков человек. Проводники вызвали к вокзалу "скорую помощь", бригады медиков ждали состав на Ярославском вокзале.

Предположительно, дети отравились пловом. В столичном управлении СКР возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни или здоровья потребителей".