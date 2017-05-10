Форма поиска по сайту

10 мая 2017, 22:25

Происшествия

СК проверит обстоятельства нападения водителя BMW на женщину с детьми

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Следователи устанавливают обстоятельства нападения водителя BMW на женщину с детьми на пешеходном переходе, сообщили в столичном управлении СК РФ.

Инцидент произошел 5 мая в центре Москвы. Женщина вместе с детьми переходила в установленном для этого месте месте, однако автомобилист без каких бы то ни было причин напал на нее, причинив ей физический вред.

Сейчас следствие пытается установить местонахождение водителя и опрашивает очевидцев инцидента. Чтобы выявить тяжесть причиненного вреда здоровью потерпевшей назначат судмедэкспертизу.

следствие автомобилисты нападения на женщин

