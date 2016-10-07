Следственный комитет завел дело о гибели рабочего на станции МЦК

Изображение предоставлено пресс-службой СК на транспорте

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего на станции МЦК Ростокино, сообщает пресс-служба Следственного комитета на транспорте. ЧП произошло в ночь с 4 на 5 сентября текущего года.

По версии следствия, во время ремонта стрелочного перевода на станции, бригада путевой машины "Унимат" нарушила правила безопасности. В результате помощник машиниста был смертельно ранен автомотрисой (самоходный железнодорожный вагон), проезжавшей по соседнему пути.

В настоящее время следователи собирают все необходимые доказательства.