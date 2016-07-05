СК проверит обстоятельства гибели ребенка в одной из рек Подмосковья

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Следственный комитет проверит обстоятельства гибели мальчика в реке Волхонка в Подмосковье, сообщает пресс-служба ведомства.

Тело 10-летнего ребенка с признаками утопления обнаружили накануне недалеко от моста в Павловском Посаде.

По предварительным данным, мальчик находился дома с семьей. В какой-то момент мать заметила отсутствие сына и начала его искать. Предположив, что мальчик ушел купаться, женщина отправилась в сторону реки, где обнаружила тело сына и машину "скорой".

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что СК начал проверку по факту трагедии на Клязьминском водохранилище. На территории водоема во время празднования свадебного мероприятия утонула женщина 1984 года рождения. Правоохранители обнаружили тело 3 июля, оно было направлено в морг.

По словам очевидцев, отмечавших свадьбу было 20-25 человек. Компания выпивала, а затем решила переплыть на соседний берег. Из показаний неясно, кому именно принадлежала идея.

Подруга погибшей сообщила полиции, что та начала тонуть, не доплыв нескольких метров. Спасти невесту ей не удалось. Произошла трагедия в той части водоема, где купание было запрещено.