По факту крушения МиГ-29 в Подмосковье возбудили дело

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По факту крушения истребителя МиГ-29 в Воскресенском районе Московской области возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего". Сейчас в рамках уголовного дела в офисе корпорации "МиГ" проходят обыски и выемка документов.

По факту падения МиГ-29КУБ в Подмосковье заведено уголовное дело

"По предварительным данным, 4 декабря примерно в 11.53 при выполнении испытательного полета воздушного судна МиГ-29, принадлежащего ОАО "Российская самолетостроительная корпорация МиГ" имени Громова, под управлением командира воздушного судна Сергея Рыбникова и второго пилота Вадима Селиванова с воздушным судном пропала связь.

Около 11.56 произошло его падение в Воскресенском районе Московской области. В результате оба летчика в тяжелом состоянии доставлены в НИИ скорой помощи имени Склифосовского", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее телеканал "Москва 24" сообщал, что найдены черные ящики разбившегося в Подмосковье МиГ-29. По мнению экспертов, это была учебная модификация палубного истребителя.