Генпрокуратура не считает, что депутат Хинштейн нарушил закон

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Генпрокуратура не нашла нарушений в действиях депутата Хинштейна во время инцидента в самолете, передает МИА "Россия сегодня".

Ранее представитель СК Владимир Маркин обратился в Генпрокуратуру с просьбой лишить Хинштейна неприкосновенности.

Однако, как отмечают в Генеральной прокуратуре, в июне уже проводилась проверка по факту ссоры в самолете. В итоге признаков административных правонарушений и уголовно-наказуемых деяний в поведении Хинштейна не обнаружили.

Напомним, что в конце мая парламентарий поссорился с бортпроводниками на борту лайнера и в пьяном виде грубо нарушал общественный порядок, провоцируя членов экипажа.

Депутат в своем микроблоге в Twitter уже поблагодарил Генпрокуратуру. "Благодарен надзорному ведомству за объективность. Сожалею, что беспредел, против которого я столько лет борюсь, чуть не коснулся меня самого", — написал Хинштейн.