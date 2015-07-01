Форма поиска по сайту

01 июля 2015, 23:20

Четверо полицейских задержаны по подозрению в избиении двух человек

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

В столице задержали четверых полицейских, которых подозревают в избиении двух человек на Ломоносовском проспекте, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД.

"11 мая на Ломоносовском проспекте, находясь на службе, четверо полицейских вневедомственной охраны причинили двум гражданам телесные повреждения, чем превысили свои полномочия", - уточнили в полиции.

Материалы по данному инциденту были направлены для принятия процессуального решения. По результатам проверки полицейских уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Они также понесут наказание, а их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту избиения водителя инспекторами ГИБДД в Санкт-Петербурге. По предварительной информации, 23-летний мужчина сел за руль пьяным и нарушил правила дорожного движения.

