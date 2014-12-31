Московский НПЗ оштрафован за вред экологии

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Московскому нефтеперерабатывающему заводу и его гендиректору назначены штрафы за выявленные нарушения требований экологии. Об этом сообщил межрайонный природоохранный прокурор столицы Марат Дураев, передает МИА "Россия сегодня".

По словам прокурора, предприятию был назначен максимальный штраф. Однако его сумма не уточняется.



Накануне стало известно, что столичная природоохранная прокуратура завела в отношении МНПЗ и его гендиректора дело об административном правонарушении.

По данным правоохранителей, проект нормативов предельно допустимых выбросов не был согласован в установленном порядке. Кроме того, по мнению проверяющих, не соблюдались экологические требования при эксплуатации предприятия.

Дело было заведено по статье КоАП "Несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов". Штраф по ней составляет от 20 до 100 тысяч рублей.

Напомним, 10 ноября жители Москвы начали жаловаться на запах сероводорода в воздухе. На НПЗ была направлена мониторинговая группа. От самого завода сообщений об аварии не поступало.

Позже завод оштрафовали на 207 тысяч рублей за загрязнение воздуха. Роспотребнадзор провел проверку, по результатам которой было выявлено превышение нормативов содержания в воздухе сероводорода и этилбензола, свойственных технологическим процессам завода.

Кроме того, суд оштрафовал НПЗ на 250 тысяч рублей за отсутствие разрешения на выбросы.