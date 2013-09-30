Штраф за просрочку оплаты электроэнергии предлагают увеличить вдвое

Фото: ИТАР-ТАСС

Штраф за просрочку оплаты электроэнергии предлагают увеличить в 2 раза. Об этом говорится в тексте законопроекта, внесенного в Госдуму РФ.

В пояснительной записке к документу отмечается, что увеличение размера "неустойки" должно стать стимулом для потребителей и покупателей надлежащим образом выполнять свои обязанности по оплате электроэнергии.

Сегодня ежедневные начисления за просрочку составляют 1/360 от ставки рефинансирования Центробанка, что соответствует приблизительно 9 процентам годовых. Министерство энергетики предложило повысить так называемую "законную неустойку" до 1/170 ставки рефинансирования ЦБ за каждый день просрочки платежа, а это почти 18 процентов в годовом исчислении.

Стоит отметить, что правительство поддержало усиление финансовой и административной ответственности за самовольное подключение к сетям инфраструктуры и безучетное потребление электроэнергии. Верхнюю границу штрафа для населения поднимут с 2 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - с 4 до 200 тысяч рублей. Штрафы для юридических лиц вместо настоящих 30-40 тысяч рублей вырастут до 100-300 тысяч.