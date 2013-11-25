Операторов будут штрафовать за задержку отмены "мобильного рабства"

Фото: ИТАР-ТАСС

Президент России подписал закон об ответственности сотовых операторов за задержку отмены "мобильного рабства".

Новый закон вступит в силу с 1 марта 2014 года, говорится в документе, размещенном на официальном портале правовой информации.

Данный законопроект вводит ответственность для операторов сотовой связи, которые задерживают передачу абонентского номера другому оператору.

Оператор, препятствующий воле клиента, будет обязан бесплатно оказывать услуги абоненту, сохраняющему свой телефонный номер при смене оператора, с момента предполагаемой даты передачи абонентского номера до момента фактической передачи.

Услуга по смене сотового оператора с сохранением телефонного номера заработает в тестовом режиме с 1 декабря 2013 года.

Для юридических лиц смена номера будет происходить за 29 дней. По данным экспертов, в 2014 году отменой "мобильного рабства" воспользуется около 3 миллионов человек, а за первые 3 года работы услуги количество сменивших номер вырастет до 12 миллионов человек.