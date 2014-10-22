Историю подержанных машин можно будет узнать с помощью мобильного приложения

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

В начале 2015 года МВД планирует модернизировать свое мобильное приложение. Автомобилисты смогут посмотреть свои штрафы ГИБДД, также прорабатывается возможность проверки истории автомобиля - например, числится ли он в угоне по всей России. Об этом M24.ru сообщил зам начальника отдела обеспечения деятельности ведомственных интернет-сайтов МВД Сергей Звягинцев.

Что будет в приложении

"Функция проверки автомобиля будет аналогична той, что уже реализована на сайте ГИБДД. Это позволит, к примеру, узнавать при покупке, не находится ли автомобиль в розыске", - рассказал Звягинцев.

Отметим, что на сайте ГИБДД можно, введя VIN-номер подержанной машины, посмотреть, находится ли авто в розыске, действует ли запрет на регистрацию машины, выданный судом, следствием или таможней.

В мобильном приложении МВД автолюбители также смогут просматривать историю начисленных им штрафов ГИБДД. "Однако функцию оплаты мы сохраним только на сайте. Присоединение платежной системы к мобильному приложению замедлит его работу, а также потребует существенных дополнительных расходов", - пояснил Звягинцев.

Напомним, что мобильное приложение МВД было запущено в мае 2014 года. На сегодняшний день, оно позволяет вызвать полицию нажатием одной кнопки, найти своего участкового и сразу же связаться с ним по мобильному, написать электронное обращение в МВД. Кроме того, в приложении можно ознакомиться с базой людей, находящихся в розыске, а также почитать инструкции о поведении в экстренных ситуациях. Приложение работает на смартфонах и планшетах с операционными системами iOS и Android.

К слову, московские власти весной этого года также открыли портал "Автокод", где можно посмотреть историю подержанных машин. Однако база охватывает только машины, зарегистрированные на территории Москвы и области. Кроме того, в ней нет информации об угонах, но есть данные о ДТП, повреждениях и количестве владельцев. Кроме того, на портале можно посмотреть и оплатить свои штрафы, а также увидеть фотографии правонарушений с камер фотовидеофиксации. Мобильное приложения для портала "Автокод" пока не разработано.

Мнение экспертов

Руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев считает, что появление основных сервисов для автомобилистов в приложении оправданно. "Сейчас для многих людей компьютер или ноутбук связаны исключительно с рабочим местом или домом. При этом многие бытовые вопросы автомобилисты привыкли решать через гаджеты и приложения по пути, например, в пробках".

Канаев отметил, что услуга просмотра автоистории очень популярна и в России, и в мире. "Есть хорошие зарубежные системы Carfax и Autocheck. Нам можно ориентироваться на их функционал, для этого объединить в одном мобильном приложении большое количество возможностей, например, помимо розыска и других ограничений, просмотр банковской истории, информации о техосмотре, ОСАГО, ДТП и так далее. Сейчас получить эту информацию на одном сайте или в одном приложении нельзя", - сказал эксперт.

Зампред комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков также полагает, что автомобилисты будут пользоваться сервисом. "Водитель должен знать, не покупает ли он нерастаможенный или угнанный автомобиль, или, например, машину, закрепленную за инвалидом и не подлежащую продаже", - заявил Лысаков.

Дарья Миронова, Светлана Кондратьева, Марина Курганская