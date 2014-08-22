Опубликован список банков и сервисов для оплаты штрафов за неправильную парковку

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Составлен список кредитных учреждений и сервисов, через которые гарантированно можно оплатить штраф за неправильную парковку, передает пресс-служба ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".
В список вошли:
- Сбербанк
- "УРАЛСИБ"
- "Таврический"
- "Консервативный коммерческий банк" (WebMoney)
- "ОКЕАН БАНК"
- "Деньги@Mail.Ru"
- "Газпромбанк"
- "Рейтингофф"
- "МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК"
- "Московский индустриальный банк"
- "Банк ФИНАМ"
- "РУНА-БАНК"
- "КИВИ Банк"
- НКО "Рапида"
- "ПЛАТИНА"
В АМПП отмечают, что эти банки переводят деньги в течение установленного срока. Данные для оплаты штрафа можно посмотреть здесь, при этом реквизиты необходимо внести вручную, а в назначении платежа нужно указать номер и серию постановления о штрафе.
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Добавим, оплатить стоянку можно через приложение "Парковки Москвы" (где появилась возможность купить абонемент) или другими способами: для оплаты с помощью SMS надо отправить сообщение на короткий номер 7757 с текстом: номер парковки*номер автомобиля*количество часов. При этом можно использовать только кириллицу, латинский алфавит система не распознает.
Кроме того, можно воспользоваться паркоматами. Они принимают банковские и скретч-карты номиналом 500 и 1000 рублей, которые можно купить в салонах связи, киосках "Роспечати" и отделениях "Почты России". Также оплатить парковку можно наличными через терминал QIWI и с помощью электронного кошелька VisaQiwiWallet. Ожидается присоединение к системе и "Сбербанка".
Напомним, с 15 сентября 2013 года в Москве действует платная эвакуация. За перемещение легкового автомобиля на спецстоянку водитель должен заплатить от 3 до 7 тысяч рублей в зависимости от массы машины. Кроме того, штраф за неправильную парковку составляет 3 тысячи рублей, а если авто простояло на стоянке более суток, то за каждый следующий день придется платить 1 тысячу рублей.