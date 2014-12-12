Госдума одобрила скидку в 50% при досрочной оплате штрафа ГИБДД

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Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому в ряде случаев допускается скидка в 50% при досрочной оплате штрафа за нарушение ПДД.

Согласно закону, если штраф будет оплачен не позднее 20 дней со дня его наложения, то должник получит право внести только половину суммы. Однако возможность выплатить досрочный штраф со "скидкой" не распространяется на ряд статей 12 главы КоАП. Так, нельзя будет платить полштрафа водителю, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, послаблений нет и в случаях повторного превышения скоростных режимов и повторного проезда на запрещающий сигнал светофора.

Закон должен вступить в силу с 1 января 2016 года.

Председатель "Движения автомобилистов России" Виктор Похмелкин считает, что штрафы должны понижаться для всех. "Если депутаты считают, что у нас слишком высокие штрафы и сроки для их оплаты, то давайте их снизим, но для всех", – отметил Похмелкин.

По его словам, данные поправки ставят в невыгодное положение тех автомобилистов, которые по каким-либо причинам не успеют уложиться в 20-дневный срок. "Устанавливать какие-то бонусы для тех, кто быстрее добрался до кассы банка или платежного терминала – это несправедливо, – заметил защитник автомобилистов. – Это ставит в невыгодные условия человека, который не согласен с нарушением и будет его обжаловать". Таким образом, просто поощряют нарушителей, которые смогут оплатить всего половину штрафа, считает Похмелкин.

Он добавил, что сначала надо попытаться урегулировать дело в административном порядке через орган ГИБДД, либо через вышестоящий орган. "Если они будут не согласны, то стоит обращаться в суд", – резюмировал Похмелкин.