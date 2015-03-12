Нарушителей "антитабачного" закона оштрафовали на 90 миллионов рублей

Фото: ТАСС

Роспотребнадзор в 2014 году оштрафовал нарушителей "антитабачного" закона на 89,1 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В общей сложности к административной ответственности были привлечены 13,6 тысяч правонарушителей.

В частности, были оштрафованы 6,6 тысяч физических лиц (сумма штрафов – 4,4 миллиона рублей), которые нарушили запреты курения на отдельных территориях, в помещениях и на объектах, в том числе на детских площадках.

Кроме того, ведомство оштрафовало более 2,5 тысячи нарушителей за несоблюдение требований к знаку, обозначающему места, где курение запрещено, а также к оснащению специальных мест для курения. Общая сумма штрафных санкций составила 43 миллиона рублей.

За стимулирование продажи табачной продукции или потребления табака Роспотребнадзор привлек к ответственности 233 физических и 12 юридических лиц (сумма штрафов – 2 миллиона рублей).

Более 1,1 тысячи индивидуальных предпринимателей и 520 юридических лиц были оштрафованы за "несоблюдение ограничений в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями". Всего по этой статье Роспотребнадзор привлек к ответственности 4,2 тысячи лиц, в том числе 995 лиц – за продажу табачной продукции несовершеннолетним. Сумма штрафов при этом составила более 35 миллионов. рублей.

Напомним, что в 2013 году в России был принят закон об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака. Сначала было запрещено курение на стадионах, в школах, вузах, больницах, магазинах, на детских площадках, а также в лифтах, самолетах и на АЗС. Помимо этого, были запрещены реклама и стимулирование продаж табака.

На втором этапе - с 1 июня 2014 года - запретили курить в поездах, на вокзалах, в гостиницах, кафе и ресторанах. Кроме того, была ограничена продажа сигарет, а показ фильмов со сценами курения должен сопровождаться соответствующей социальной рекламой.