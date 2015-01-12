Новая система "парконов" снизит процент некорректных штрафов

Фото:ТАСС/Валерий Шарифулин

Центр организации дорожного движения рассчитывает уменьшить процент некорректных штрафов с 14% до 2-3% с помощью новой системы геопозиционирования "парконов", сообщил в интервью M24.ru глава ЦОДД Вадим Юрьев.

"Одна из важных задач на 2015 год – сократить количество некорректных штрафов с помощью новых систем цифровой связи и управления устройствами в автомобиле", - добавил глава ЦОДД. По словам Юрьева, зимой "парконы" совершают много ошибок. При плохой погоде камеры хуже распознают номера, поэтому объем некорректной информации с мобильных комплексов фотовидеофиксации достигает 14%.

В городе есть места со слабыми сигналами, например, огромные здания, которые несколько "глушат" передачу, что может привести к погрешностям на 20, 30, а иногда и 60 метров. "Такого быть не должно, потому что "парконы" определяют, выписать штраф или нет, по геоданным, - подчеркнул Вадим Юрьев. - Мы планируем заменить карту города в "парконе", сделав ее более подробной".

Кроме того, на "парконах" сейчас тестируется САN-шина (Controller Area Network - сеть контроллеров) ― система цифровой связи и управления устройствами в автомобиле. С ее помощью можно следить за тем, куда развернуты колеса машины, с какой скоростью они крутятся. "То есть координируется связь всех датчиков и внутренних систем автомобиля. К примеру, "паркон" последний раз уверенно "привязался", то есть определил геолокацию, в конкретном месте, система следит, куда он потом повернул. Подсчитывает, что он едет, к примеру, тридцать секунд, колеса повернуты вправо, проехал 300 или 400 метров. Эти данные привязываются к карте ― к конкретной точке – географической координате. И автоматика определяет, распространяется ли действие запрещающего знака на эту конкретную точку", - объяснил Юрьев.

По его словам, ЦОДД экспериментально поставил "парконы" с новой системой на одну машину. Результаты эксперимента показали, что даже в тяжелых условиях качество распознавания – семь метров. Со временем планируется довести систему до точности в пять метров.

Напомним, 25 декабря 2014 года зона платной парковки в Москве увеличилась почти вдвое и вышла за ТТК. Туда вошли наиболее загруженные участки, в том числе расположенные возле торговых центров, станций метро, рынков. Час парковки стоит 40 рублей.

Марина Курганская, Анатолий Федотов