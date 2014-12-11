Автомобилист испортил обед судье, вынесшему обвинительный приговор

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Суд в Кемеровской области оштрафовал автомобилиста, который угрожал судье за обвинительный приговор, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Ранее мужчину лишили прав за отказ от медосвидетельствования, апелляционную жалобу водителя суд не удовлетворил. Несколько дней спустя автомобилист увидел судью в одном из ресторанов, начал оскроблять его, а потом и вовсе угрожал убийством.

На заседании обвиняемый признал вину и раскаялся. Дело рассматривалось в особом порядке и суд оштрафовал его на 180 тысяч рублей.