Госдума приняла поправки в закон "О некоммерческих организациях"

ИТАР-ТАСС

На заседании Государственной Думы во вторник были приняты поправки в закон о некоммерческих организациях, имеющих статус "иностранных агентов". За правонарушения, связанные с деятельностью организаций, спонсируемых из-за рубежа, назначены штрафы от 3 тысяч до 1 миллиона рублей.

Ранее поправки в Кодекс об административных правонарушениях были составной частью закона "О некоммерческих организациях", принятого летом 2012 года. Тогда же Госдумой было решено вынести обсуждение штрафов на осень, так как это связано с различными требованиями принятия такого рода законов, сообщает РИА Новости.

Итак, за то, что некоммерческая организация не сообщила в соответствующий орган о своем статусе "иностранного агента", ее участник заплатит штраф от 3 до 5 тысяч рублей, должностное лицо – от 30 до 50 тысяч, юридическое лицо – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Таким же штрафом облагаются должностные лица и юридические лица, если их организация не состоит в специальном реестре НКО, а также за публикацию в СМИ материалов без указания, что информация размещена "иностранным агентом".

Если некоммерческая организация продолжает работать, несмотря на запрет дальнейшей деятельности, то организаторы работы выплатят от 30 до 50 тысяч рублей штрафа, а участники такого НКО – от 3 до 5 тысяч рублей.

Закон "О некоммерческих организациях" был принят в июле 2012 года и вызвал неоднозначную реакцию политиков и общественных деятелей. Напомним, статус "иностранного агента" получает некоммерческая организация, спонсируемая из-за рубежа, не ставящая своей целью получение прибыли и участвующая в политической жизни России.